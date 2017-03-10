嘉義市運動會，國二生受傷送醫

我要評比

羅柏凱謝謝蘇效堯教練指導。（廖素慧攝）

嘉義市運動會今天進行第3天賽程，副市長張惠博到場關心賽程及選手比賽狀況，為選手們加油打氣，1名童姓國二男生不慎受傷送醫後返家休息。

副市長張惠博代表涂醒哲市長於今天下午到運動會場，勉勵國中男子組45公斤級以下冠軍得主民生國中2年級生羅柏凱。

羅柏凱已取得106年全國中等學校運動會跆拳道個人品勢、雙人品勢賽本市代表隊資格，8日參加於苗栗縣舉行的2017年第3屆世界少年暨第2屆亞洲少年跆拳道錦標賽，在41公斤級奪下第1名，當選「世界盃少年跆拳道國手」，將於7月前往埃及參加世界賽。

大業國中童姓學生於班際大隊接力賽中，因受傷而中途送醫，據校方表示，童生時報名200公尺、100公尺比賽，因積極練習而致肌肉拉傷，就醫後已返家休息，無大礙。

(中時)