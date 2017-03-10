106年一般替代役申請即將開跑 澎湖縣於4月5日起受理申請

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106年役男申請服一般替代役作業，澎湖縣預計自4月5日起至4月18日止受理申請，且為滿足役男返鄉服務需求，今年在分發時，內政部將積極與服勤單位協調，儘可能以戶籍地分發服役為原則，讓「服役地點離家近」不再是難事！

縣府民政處表示：為配合兵役制度的變革，今年起內政部將開辦83年次以後出生常備役體位役男申請服替代役，106年(第2次)役男申請服一般替代役作業，預計錄取83年次以後出生役男1萬名及82年次以前出生役男1萬4,900名，相關規定將在今年3月公告，並自4月5日起至4月18日止受理申請。

其中83年次以後出生之常備役體位役男服替代役役期為6個月(國外服勤役期為10個月)。詳細的規定可以在內政部役政署網站(http://www.nca.gov.tw/)查閱，歡迎有理想、有抱負的青年朋友們踴躍報名，發揮專長、服務社會，讓服役生活不留白！

民政處兵役科服務專線：9266671。

(中時)