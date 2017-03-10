朴槿惠遭罷免 閨蜜干政收賄下台主因
南韓憲法法院今天以8比0一致表決通過，宣布國會在去年12月9日提出的總統彈劾案成立，朴槿惠即刻被罷免，成為南韓憲政史上首位被彈劾下台的民選總統。
由於朴槿惠被彈劾下台，南韓須在60天內舉行大選，選出新總統。預測韓國下一屆總統選舉很可能將於今年5月初舉行。
透過電視台實況聯播，南韓憲法法院代院長李貞美表示，「基於不良的影響和波及效果之重大，罷免被請求人（指朴槿惠）對維護憲法利益，具有更壓倒性的意義，因此，以法官們全體一致的意見來宣讀主文。主文為『罷免被請求人總統朴槿惠』。」
憲法法院指出，雖然國會提出的部分指控不成立，但親信干政等大部分指控成立，且足以成為罷免理由。
有關造成304人死亡的2014年4月16日「世越號」沉船事故當天，外界關注的朴槿惠7小時行蹤，判決文指出，雖然該事件讓人無比沉痛，但朴槿惠在事發當天是否認真履職，不屬於彈劾審判範疇。
部分法官在判決主文中補充，雖然朴槿惠並未忠實執行職務，但這不足以成為免去其總統職務的理由。
憲法法院認定朴槿惠允許崔順實干預國政，並濫用總統職權。憲法法院稱，崔順實審閱和修改屬於公務機密的資料和檔案，干涉總統的職務活動。
朴槿惠還同崔順實合謀從大企業收受賄賂486億韓元，介入崔順實掌控的Mir和K體育財團成立過程，並為崔順實追求個人利益提供幫助等，在任期內不斷進行違反憲法和法律的行為。
憲法法院在判決主文中指出，朴槿惠徹底隱瞞親信崔順實干政事實，且全盤否認相關指控，反而強烈譴責提出質疑的輿論和媒體。
憲法法院還表示，雖然朴槿惠屢次發表談話承諾要積極配合檢方徹查事件真相，但實際卻從未協助國檢方和獨檢組的調查，甚至拒絕檢方對青瓦台進行搜查。這一連串言行證明她沒有守護憲法的誠意，辜負國民的信任，屬於無法容忍的重大違憲行為。1060310
(中央社)
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