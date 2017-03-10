苗縣基層農會選舉 3總幹事翻盤

苗栗縣政府農業處10日表示，全縣17個基層農會除苗栗、通霄及頭屋3農會未獲理事會通過遴聘總幹事外，其餘農會「三巨頭」名單順利出爐。（資料照片）中央社記者管瑞平攝 106年3月10日

苗栗縣17個基層農會今天召開理事會，分別選出理事長、常務監事並遴聘總幹事，其中苗栗、頭屋、通霄3農會現任總幹事未獲遴聘，均由秘書暫代，須於2個月內重新遴聘。

苗栗縣府農業處指出，全縣17個基層農會今天上午召開理、監事會，選舉理事長、常務監事並遴聘總幹事，除苗栗市農會、通霄鎮農會及頭屋鄉農會未獲理事會通過遴聘總幹事外，其餘農會「三巨頭」名單順利出爐。

苗栗、頭屋、通霄3農會現任總幹事尋求連任翻盤，農業處表示，依法由各農會秘書先行代理，並於2個月內5月9日前完成重新遴聘。預料苗栗市農會將由市長邱炳坤支持的現任農會職員謝錦明登記候聘；頭屋鄉農會將由秘書謝金德出馬候聘。

通霄鎮農會此次選舉風波不斷，有意角逐理事長的徐永森，在理事選舉後遭人檢舉名下農地不符農用，資格不符，農會據此以違反農會法為由，片面取消他的理事資格；不過，縣府農業處認定徐永森資格在選前已經審查完畢，沒有問題。

今天開會選舉理事長，4席支持現任總幹事許道坤的理事，不滿徐永森資格有疑義，棄權離場，徐在其他理事支持下當選新任理事長，許道坤因此中箭落馬，原本登記候聘總幹事徐學承因涉賄選，也未獲理事會遴聘，總幹事人選尚不明朗。1060310

(中央社)