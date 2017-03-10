台灣首發 新北特產登日創商機

新北市農業局媒合新北市農會等今天與日本永旺九州株式會社共同簽訂合作備忘錄，並於10日至12日在日本九州辦理3天展示會，協助農特產增加銷售通路，創造新北特產新商機。

為了協助新北市農產品及特色伴手禮拓增國際通路，新北市經發局及農業局今天媒合新北市農會、新北市產業觀光促進發展協會與永旺九州株式會社簽訂合作備忘錄。

合作事項包含將設立新北特產館、辦理展示會及新北市特色產品可以在九州通路快速上架等。經發局提供新北市投資招商、產業輔導等協助資訊，歡迎永旺九州到新北市投資設點。

今天有12家新北特色產品業者帶著新北好茶、有機茶、糕點、鳳梨酥、烏克麗麗、手工陶瓷等特色產品，到日本九州直方市購物中心辦理採購洽談會及展示會，讓日本消費者不用到台灣，就可以感受到新北特色商品魅力。

農業局指出，永旺集團是日本第一大零售業者，也是世界第10大零售業者，年營業額達8兆日圓。光九州地區就有52家大型購物中心及各式中小型賣場，通路對於食安要求非常嚴謹，所有店內的商品強調安心、安全，在日本各地有契作的農場，是各國積極爭取合作的通路。

目前永旺還沒有台灣商品上架，新北市府2年前即積極與集團規模最大的永旺九州洽談合作通路上架，邀請日方人員說明日本通路上架的注意事項，到坪林青農的茶園實際體驗新北好茶，永旺的江口部長認為，新北市農產特色產品的故事性，對日本消費者非常具有吸引力。

新北市副市長葉惠青表示，日本每年到台灣觀光190萬人次，其中6成會造訪新北。到日本的外國觀光客每6個有1個來自台灣。新北市有許多高品質的產品，如茶葉、糕餅、紡織品、文創產品等，此次與新北市農會及新北市產業觀光促進發展協會代表帶來新北市優質產品展示，不僅是通路合作，邀請永旺到新北市來投資及設立據點。

永旺九州總社長柴田祐司表示，永旺九州在全九州有76家大型購物中心及各式直營店、超市，年營業額約5000億日幣。在日本及整個九州地區都是最高，有許多通路平台可以提供。

他說，非常高興這次與新北市的合作。不只是農特產品、伴手禮，都非常歡迎。下一步可以到北海道，乃至於全日本。也期待像高麗菜契作、投資產業合作，讓雙方更密切的合作往來。

雙方達成多項共識，同意全力協助新北市到永旺九州設立新北特產館及產品上架。透過採購、契作、品牌代工等方式多方合作。新北市表示歡迎永旺到新北市投資及設立據點，新北市將提供各項協助。也會協助九州特產推廣至新北市，最後歡迎總社長到新北市實際體驗。

新北市政府表示，依據永旺推估，成立1處45坪新北館，年營業額將達3300萬元，創造整體商機達25億元。這幾年新北市推動新北好茶品牌及333茶清方案，建立新北品牌形象。日本對於新北市的九份、平溪天燈等景點都非常熟悉，透過通路展示讓消費者直接接觸產品，提升新北市農特產品知名度，未來更透過雙方合作備忘錄簽署，開啟雙方未來多元合作，增加更多通路。1060310

(中央社)