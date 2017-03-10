彰化縣府遺憾訴願結果 再批台化違誠信

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台化向環保署訴願成功，彰化廠鍋爐有望復工，彰化縣政府對審議結果表示遺憾，也指台化歷次刻意疏漏書件選項，有違誠信。

台灣化學纖維股份有限公司彰化廠M16、M17、M22汽電共生鍋爐，因期限內未完成執照申請，遭彰化縣政府勒令停工，台化公司不滿，去年10月向行政院環境保護署提出行政訴願，訴願委員會今天臨時提案討論此案，決議撤銷彰化縣府裁決，交彰化縣府另做適法處分。

彰化縣政府表示，訴願會今天以臨時提案方式排入議程，動機令人不解，對於審議結果「表示遺憾」，後續處置方案需參酌審議內容，並在照顧縣民健康及維護空氣品質的公共利益原則下，做出後續適法處理。

環保署訴願會認為，台化彰化廠是取得環評許可的開發案。但縣府環保局指出，台化歷次申請展延許可時，在申請書件表格都刻意漏未勾選「是否需經環評」選項，以致彰化縣政府疏於注意而核發展延許可，台化公司顯有違誠實信用及協力義務。

縣府法制處表示，訴願審議第一項結果是「原處分撤銷，另為適法處分」，這是訴願會法律見解與原處分機關見解不同，到底程序有無違法、不當之處、事實認定錯誤，將與環保局再審慎認定，這部分「勝敗未定」。1060310

(中央社)