陸政府工作報告 外媒：避談資本管制
中國大陸國務院總理李克強日前的政府工作報告中，避談中國大陸去年最重要的財經政策－恢復資本管制。英國金融時報質疑這項政策的必要性，也對北京當局隻字未提好奇。
李克強5日在中國大陸全國人大會議上進行2016年政府工作報告，長達42頁的報告從手機漫遊到對台政策，侃侃而談。儘管他在報告中承諾保持人民幣「在全球貨幣體系中的穩定地位」，卻沒有提及讓大陸企業、個人和外國投資人更難將資金轉移出境的資本管制措施。
金融時報（FT）中文網報導，在兩會召開的人民大會堂裡，許多代表對存在爭議的資本管制措施議論紛紛，有人讚揚，也有人批評。
新華聯集團董事局主席傅軍表示，現在企業遇到的最大瓶頸就是外匯受到嚴格管制。許多投資項目因為外匯管制無法按期付款履約，錯失良機。
香港大學亞洲環球研究所所長陳志武表示，李克強的政府工作報告會跳過這個議題並不意外。畢竟中國大陸國家政策的整體主軸是對外部世界保持開放，如果談資本管制，難免會有自相矛盾之處。
報導指出，儘管北京採取恢復資本管制措施仍獲得部分學者與銀行家的肯定與支持，認為這項措施有效阻止大陸的資本外流，但中國大陸的官方媒體撲天蓋地的兩會新聞報導中，卻沒有支持政府推動資本管制措施的言論，官方新聞媒體也禁止報導這個議題。1060310
(中央社)
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