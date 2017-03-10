教學卓越計畫成果 11日科博館展出

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教學卓越計畫是台灣高等教育重要政策，學校究竟做了什麼，一般民眾很難理解，自然科學博物館11日將展出「創10，創世」教學卓越聯展，邀民眾一同見證中區13所大學的成果。

教育部表示，教學卓越計畫於民國95年推動，現在已邁入第三期尾聲。該計畫一開始著重建立制度，後期則重視引導學校自我定位，以及提升學生的就業競爭力。

由逢甲大學統籌的中區區域教學資源中心，將於11日起在國立自然科學博物館舉辦聯展，內容包括13所大學的靜態展，以及動態表演、現場體驗等，還有兩場高教論壇，主題分別是「發展學校特色競爭力」和「提升學生就業競爭力」。

目前教學卓越、邁向頂尖大學、典範科技大學等競爭型教育計畫，都已進入到期和重整階段。教育部目前正在盤整各項經費，將提出新的高教策略。1060310

(中央社)