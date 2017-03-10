西門町日租套房又出事 北市：勒令歇業

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台北市觀傳局今天說，西門町鬧區商辦大樓凌晨發生火警，經查訪後發現，起火點套房確認為非法日租套房，除罰鍰外，並勒令歇業和停止供水供電。

觀光傳播局表示，西門町鬧區某商辦大樓凌晨發生火警，造成1名馬來西亞籍孕婦因疏散時感到身體不適送醫觀察，上午已派員前往查察。

觀傳局說，昆明街該大樓曾有6戶遭查獲違規經營非法旅館，至於起火點套房，經查證後確定為非法日租，除罰鍰外，並勒令歇業和執行停止供水供電。

觀傳局說，在西門町的該棟住商混合大樓超過200戶，曾有6戶因非法日租遭裁處，裁罰金額達新台幣96萬元，此次「失火套房未曾有裁罰紀錄」。

觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，為從源頭打擊非法日租業者，已從1月初要求網路訂房平台Airbnb將日租套房下架，也再度要求Airbnb配合市府執法，清查網站所有非法旅宿，並不予刊登。

陳雅慧說，後續將加強日租蒐證，一旦查有違規事實就立刻開罰，並勒令歇業；經勒令歇業，仍繼續經營者，會按次處罰，並移送建管處等相關單位執行停止供水供電處分。1060310

(中央社)