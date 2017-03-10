麥莉偷偷嫁了雷神弟？老爸洩照疑成豬隊友
美國小天后麥莉（Miley Cyrus）與雷神索爾弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）2009年拍電影《最後一曲》來電，這8年間數度分分合合，前年復合後傳兩人已認定是真愛，有意結婚，今(10日)麥莉父親比利雷（Billy Ray Cyrus）在推特閃電貼出一張女兒白紗照，並表示真心為女兒開心，疑似洩密麥莉這回真的嫁了。
麥莉前年和連恩復合後開始大方放閃，同年3月兩人傳出訂婚，而麥莉也收起搞怪風格，變回甜美金髮正妹，去年兩人數度被傳秘婚，7月麥莉還被發現無名指已被鑽戒套牢，但一直未獲得當事人證實。
今稍早，麥莉爹在推特分享一張女兒穿著白紗照片，說：「我好為妳的幸福開心」，引來網友瘋狂追問，但比利雷沒回應，只是默默轉發了幾個人問他「她結婚了？」、「麥莉結婚了嗎？我需要解答」的PO文，疑似間接認了嫁女兒。
(中時電子報)
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