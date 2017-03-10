花崗國中管弦、絲竹樂團 獲全國音樂比賽雙料特優

成軍7年的花崗國中絲竹樂團今年拿下特優成績。（花崗國中提供）

花崗國中管弦樂團優異表現，一舉打敗其他參賽團體，榮獲全國特優第一名。（花崗國中提供）

花蓮縣花崗國中管弦樂團、絲竹樂團日前先後北上代表花蓮縣參加全國音樂比賽，雙雙榮獲特優佳績，其中管弦樂團更是全台唯一拿下特優的學校。消息傳回校內，全校師生及家長都相當雀躍。

成團9年的管弦樂團早已是花蓮傳統音樂強隊，此次以75人的完整編制參賽，由長期擔任指揮的馬士杰老師指導，優異表現受到評審讚賞，樂團訓練有素、整體表現力佳，加上音樂色彩豐富，優異表現也一舉打敗其他參賽團體，榮獲全國特優第一名。

同樣拿下特優的絲竹樂團由15名音樂班學生組成，演出時在不需指揮的情況下，樂曲的起承轉合，考驗團員間彼此的默契，在鄭丹綺老師的指導下，選擇了難度較高的自選曲「層疊」，在激烈的競爭中脫穎而出，擠身全台僅有4校獲得特優的名單之一，也是創下成軍7年最佳成績。

校長林恩銘表示，兩樂團雖由音樂班分出，也鼓勵普通班踴躍參加，其中管弦樂團75名成員中，就有多達21名為普通班學生，學生表現屢創佳績，特別感謝音樂班行政及老師的共同努力，提供樂團完善制度，獲得這項殊榮，實至名歸。

(中時)