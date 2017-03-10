公共設施管線資料庫管理供應系統考評 台南市拿下全國第2名
內政部營建署辦理105年公共設施管線資料庫管理供應系統考評，南市工務局發揮團隊精神戮力創新、管理，再度獲得營建署委員青睞，在六都激烈競比中拿下第2名的佳績。
局長蘇金安表示，市民在乎生活與地方的「有形」建設，是市民對於臺南市進步及工務團隊的期許與要求，但「無形」建設也是城市永續發展的命脈，過去5年工務局沉潛積極努力加強各項道路挖掘管理創新作為，包括結合政風、外聘技師辦理抽驗、現場施工管理行動化、各類申挖建案工程整合自動化，及永續調查建置公共設施管線資料，除了守護道路挖掘修復平整度，也有效減少道路重複挖掘擾民情形。
蘇局長也強調，105年也以整合機制跳躍式的績效，一次將全市都市計畫區調查建置到位，這對於未來市政及重大建設可有效協助推動、開發，他期望團隊繼續務實耕耘、竭力而為，繼續為台南市創造新亮點。
公共設施管線圖資已於104年開放民眾查詢，這次全國考評後圖資已更臻完善，目前台南市舊市區陸續開始有都市更新及老屋重建，亦歡迎建商或營造公司參考查詢，目前工務局仍積極推動新建房屋聯合挖補，提醒如有新建房屋案可至該系統，提早申請聯合挖補，以利整合及結合道路工程，減少重複挖掘銑鋪、落實節能減碳，共同為臺南市盡一份心力。
工務局表示，除了將持續完善管線資料庫外，未來亦將推動大數據應用分析、遠端監挖及智慧型整合，對於道路平坦殺手－「人手孔」部分，目前正研擬人手孔下地的示範工法，未來可有效解決道路上人手孔太多、不平問題，讓民眾可以安心出門、平安回家。
(中時)
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