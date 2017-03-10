名人視評》劉順達：朴槿惠 下台是自食其果

名人視評》劉順達:朴槿惠下台 是自食其果 (若無法觀看，可看以下視頻)

名人視評》劉順達：朴槿惠下台是自食其果

韓國憲法法院總統彈劾議案成立，朴槿惠立即被罷免。韓國憲法法院的判決其實不令人意外，因為導致朴槿惠下台的閨蜜門事件中的核心人物崔順實，一手遮天，劣跡斑斑。韓國須在60天內舉行大選。

韓國憲法法院總統彈劾議案成立，朴槿惠立即被罷免。

雖然朴槿惠否認收受任何三星集團的賄賂，但是三星以高價購買駿馬專供崔順實女兒使用。其次，朴槿惠內閣人事處處都可見崔順實推薦的痕跡，難怪韓國憲法法院認為朴槿惠濫權，下台是自食其果。

(中時電子報)