鴻海退休高管紀志儒徒步環島1千公里 走1公里捐500元

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紀志儒(中)抵達雲林縣府門口時受到熱烈歡迎。（縣府提供）

縣長李進勇（右1）代為接受紀志儒（左1）捐給縣府的15萬元。（縣府提供）

雲林水林鄉民、從鴻海集團高階主管退休的紀志儒，3月7日起徒步環島，今天抵達雲林縣政府，捐出50萬元給故鄉，分別是縣府15萬元、水林鄉公所15萬元、水林國中10萬元、水燦林國小10萬元幫助貧困弱勢學生及家庭，縣長李進勇代為收下其中的15萬元。

紀志儒在2003年SARS疫情發生時，體認到健康的重要，開始培養健走習慣。

3月7日他從桃園市出發，決定每走1公里自己就捐500元，每日行走約50公里，希望以1個月時間徒步走完全島1000公里，從出發以來，每天都走12小時。

今天下午他抵達故鄉雲林，特地走到縣政府，捐贈他原本的捐款計畫，縣長李進勇接見他並表達感謝與敬佩之意。

紀志儒謙虛表示，施比受更有福，今年是老長官前鴻海集團郭台成董事長逝世十周年，為了感謝他的栽培，並回饋鄉里，因此立下健走台灣一圈的目標。

至於捐款對象，因老丈人家族中有8人從事教育事業，所以回饋教育界為主，希望藉由自己的發起，有更多人關注偏鄉弱勢學生及其家庭，讓他們安心就學。

(中時)