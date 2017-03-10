總統:台灣景氣回溫 一起來點火

總統蔡英文今天出席億載會長交接典禮時，向台南工商界經營者喊話說，台灣景氣正在回溫，應抓緊這種時機提高投資力道，「柴就要堆好，一起來點火」。

億載會長今晚在台南市大億麗緻酒店交接，應邀出席的蔡總統提出保證說，政府積極推動南部建設，攸關南北平衡建設也陸續推動中，南方及大台南將進入新的發展階段。

蔡總統指出，中研院南部院區建院正式展開，吸引國際人才到台南，也把最好人才留在在地，在大台南打造完整的學術研究及創新研發的生態性；沙崙綠能科學城計畫也已啟動，以大台南為基地，把綠能科技研發能量和運用經驗推向全台灣，加快國家能源轉型的腳步。

蔡總統表示，行政院本月將推出前瞻基礎建設，下一代交通和新能源等建設都會漸漸成型，「5+2」產業創新計畫也進入執行階段，法規鬆綁和革新工作持續進行，積極盤點活化土地利用，確保水電的穩定供應。

蔡總統說，經濟轉型是首要任務，政府部門會加速執行，全力以赴，政策準備也陸續到位；台灣景氣正在回溫，應抓緊這種時機，提高投資力道，「柴就要堆好，一起來點火」。

蔡總統表示，未來南方將會充滿潛力和機會，會有清潔的能源、便捷的交通、豐富前瞻的產業創新能量、及多元文化，未來南方將是年輕人捨不得離開的家。1060310

(中央社)