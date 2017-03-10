直升機墜毀伊斯坦堡郊區公路 5死

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土耳其NTV電視台報導，搭載商界高層主管的1架直升機今天撞上電視塔後，墜毀在伊斯坦堡（Istanbul）偏遠郊區公路上。CNN土耳其頻道（CNN Turk）報導，總共有5人喪生。

CNN土耳其頻道引述地方官員表示，初步跡象顯示，總共有5人喪生。地面上人員似乎未受波及。

那架塞考斯基S-76型（Sikorsky S-76）直升機自伊斯坦堡阿塔圖克（Ataturk）機場起飛，機上有7人。

CNN土耳其頻道引述地方官員表示，機上7人當中包括3名土耳其人，其中兩人是機員，另有4名外國人。土耳其多安通訊社（DHA News）表示，機上有4名俄羅斯人。1060310

(中央社)