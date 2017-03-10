捐發票贈樹苗 林管處活動吸引民眾響應
林務局南投林管處今〈10〉日延續植樹節的傳統，舉辦「捐發票贈樹苗」活動，不但現場送出1萬3,000株樹苗並募到約25,000張發票，捐給弱勢團體華山基金會，今天前往索取苗木的民眾，不少都遠道而來，形成大排長龍的景象。
林管處今天共發放的苗木有烏心石、木槿、桂花、杜鵑、七里香及朱槿等6種樹苗，讓民眾依自己需求選擇苗木種類，並為弱勢團體獻愛，一舉兩得。
林管處今天也利用植樹節贈苗的機會，提醒民眾，整地後，掘穴取容器兩倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，修除過長的苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆蓋心土壓實，苗木成長過程中水分要充足，避免雜草覆蓋苗木及病蟲危害。
南投林管處長李炎壽指出，林管處近10年在彰化、南投及雲林地區新植造林約1306公頃，約52座大安森林的面積，讓中部地區的民眾平均每人都分配到5.2平方公尺的綠地。
林管處除持續撫育造林地外，近年也積極進行早期人工林清查現地調查作業，藉此了解人工林蓄積量、林木株數及健康情形等現況資訊，作為後續規劃經營管理方針之參考，也提醒民眾檢視家中樹木健康情形，適時進行換盆、除草、施肥及修剪，才能讓植栽健康成長。
(中時)
關鍵字：南投
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