告別宿便 身體倒垃圾

(達志)

你知道現代人的消化速度只有過去的只有十分之一，以前人類8到12小時就能消化完的食物，在現代人缺乏纖維素及少吃蔬果的狀況下，竟需要80到120個小時。你在馬桶上大出來的，很可能是3天前吃的東西，體內的廢物長時間積貯，會產生許多毒素，危害健康。

現代人外食族越來越多，壓力大、吃飯快，都會造成消化不良，沒法順利排便，加上大腸本身多皺摺，小腸內壁又佈滿數以萬計的纖細絨毛，食物殘渣，連同殘餘農藥化學色素及壞菌、病毒動物寄生蟲等有害物質，都依附在皺摺和絨毛上，經年累月的積聚，形成宿便。

養生專家白雁表示，人體每天代謝的廢物有糞便、汗水、尿液、二氧化碳等等，長期累積下來，大腸內平均每天都在吸收將近八斤的宿便裡的毒素，這些宿便產生許多毒素，繁殖大量有害細菌，又被身體反覆吸收，造成血液的污染，就像污染的河川一樣，讓人改變體質、淋巴腺阻塞、免疫力下降、肝腎解毒負擔加重、器官功能紊亂。換句話說，腸道不健康，不但皮膚變差、易變胖，還會演變成慢性病加工廠，甚至形成致癌因子溫床。

白雁的課室裡曾舉辦「辟穀排毒課程」，學員250人在一週內共減去1000多公斤。其中課後立即減重5公斤以上的占27%，4公斤的占68%，幾乎每個人每天平均排便2次，多年便秘不藥而癒，更排除許多沾黏宿便。

白雁建議，平時可以用「排毒回春法」幫助體內排毒，排除宿便，改善便秘、口臭、腹脹、頭腦昏沉……等問題，有效減輕身體負擔，使身體內外都覺得更加輕盈、暢快，還可以改善皮膚斑點、色塊等問題，有回春的效果。

白雁提醒，練習這套功法除了要心平氣和去做，最佳的時間是早上五點到六點半之間，因為這個時間是大腸最活躍的時候，有事半功倍效果。

※排毒回春法：

1、早上醒來以後，先尿尿，然後仰臥在床上。

2、將右手握拳，放在肚臍的中間，然後左手握拳，放在右手上，用力下推。

3、從肚臍向下體的方向，做有力量的推動，別忘了要將肛門提起向內收，進行七次，再將肛門放鬆。

4、再把兩個拳頭放在腹部的右邊，同樣由上往下推動。

5、最後，兩個拳頭放在腹部的左側，也從上向下的推動和壓擠。

(中時電子報)