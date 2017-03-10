澎湖縣歡迎有意願加入志願服務鄉親 踴躍報名參加訓練課程

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為加強澎湖縣環保志工召募及訓練工作，澎湖縣環保局與志願服務協會訂於3月25、26日2天及4月8、9日2天辦理2梯次志工服務人員基礎教育訓練課程，開課地點分為澎湖縣身心障礙福利中心及澎湖縣環保局多媒體簡報室。

每梯次課程預訂招收50名學員，課程合計為12小時，凡完成所有課程之學員，將授與志願服務基礎訓練課程結業證書。參加對象以參與澎湖縣志願服務工作而未受過基礎教育訓練者或有興趣加入志工行列者皆可報名參加。

報名簡章請逕上澎湖縣環境保護局網站下載，若有相關問題，請洽課程承辦單位:深耕文化工坊，聯絡人:陳小姐，聯絡電話: 06-9214939

(中時)