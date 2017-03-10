永浴愛河？這座氣球泡泡池成情人打卡熱點
用汽球表浪漫，造型汽球好吸睛！台中新光三越白色情人節搞浪漫，邀請曾以最大的造型氣球雕塑獲金氏世界紀錄的氣球達人陳奕偉團隊，10日起在十樓文化會館呈現「童趣幻想~氣球探險遊樂園」，浪漫破表的氣球泡泡池、愛心小熊……等，吸引許多年輕愛侶們一起來拍照打卡。
這場「童趣幻想~氣球探險遊樂園」，共展出陸海空大冒險、空中遨翔、海洋悠遊等三大展區，裡面有奇幻華麗的「彩虹隧道」，穿越隧道，童話般有趣、奇幻的華麗冒險即將展開！
還有浪漫的「氣球泡泡池 Balloon Party」游泳池裝著滿滿的氣球，像是海底世界美麗的泡泡。
(中時)
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