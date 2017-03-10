假扣押蝶戀花旅行社 士林地院裁准

蝶戀花旅行社遊覽車意外，死者家屬對蝶戀花旅行社負責人周繼弘聲請假扣押，避免他變賣公司資產、轉移現金，本月2日，士林地院發出扣押命令，聲請人已依照裁定聲請強制執行，但根據周繼弘回覆法院，他的公司存款、股份已經遭凍結，無法發放員工薪資。

(中時)