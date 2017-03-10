泰國農技專家 參訪牛埔園區及龍目社區
泰國農業部土地發展司一行5人，3月8日、9日由農委會水土保持局陪同，參訪台南市龍崎區「牛埔泥岩水土保持教學園區」及高雄市大樹區「龍目社區」。
水保局台南分局表示，這次泰國農技專家來南部參訪，屬於臺泰農業合作計畫第2階段的工作項目之一，主要目的為使泰方人員瞭解台灣坡地開發示範區規劃執行及泥岩地形整治水土保持工法，並師法水土保持戶外教室建置與運作方法，另外也冀望透過農再社區示範案例參訪，使泰方人員瞭解我國發展農村產業環境與土地利用之經驗。
水保局台南分局為讓泰國農技專家了解佔據台灣南部地區非常大面積的泥岩地形，如何透過水土保持工法的整治及結合農村再生，泥岩惡地也可以創造生機，特別安排至龍崎區「牛埔泥岩水土保持教學園區」，由台南分局同仁說明泥岩特性、整治工法，對於以土壩方式配合植生復育並蓄水灌溉等方法達到水土資源保育利用；龍目社區這幾年藉由農村再生計畫的輔導及陪伴，在結合生態導覽與食農教育的發展目標下，社區整體的軟硬體環境都有很大的提升，水土保持局透過農村環境改善進而推廣觀光與教育及提升農民收入等多重效益，令這些參訪的國外專家學者深感欽佩。
台南分局表示，泰國農業部土地發展司來訪有利於臺泰水土保持及農村再生之合作，表示竭誠歡迎，期望轄內優質及水土保持與農村再生成果能與東南亞國家持續交流，俾促進雙方農村永續發展。
(中時)
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