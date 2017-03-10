日月潭九蛙露臉隻數　晨昏不一樣

日月潭九蛙疊像，今晨露臉5隻，水域看起來相當遼闊(上圖)；但到了下午4點，露臉的有6隻半(下圖)，附近砂洲浮現。（沈揮勝攝）

日月潭以「九蛙疊像」當水位指標，相當有趣。（沈揮勝攝）

通往九蛙疊像的水蛙頭步道，生態環境很棒。（沈揮勝攝）

日月潭的集水區南投縣仁愛鄉連日有雨，今天清晨潭面水位達747.38公尺，比上周回升半公尺，達有效蓄水容量的93.74%，但因距滿水位還差1.1公尺，水位指標「九蛙疊像」最上面5隻小蛙露臉，不過有眼尖遊客發現傍晚浮出6到7隻，同一天怎水位不一樣？覺得很納悶！

日月潭水域管理單位台電大觀發電廠副廠長陳慶協解釋，日月潭大觀二廠及明潭電廠屬抽蓄水力系統發電廠，在需要用電的日子裡，中午過後會放水發電，這些放出去的水會暫存到「下池」，即明湖水庫與明潭水庫，然後午夜再用離峰電力將水回抽日月潭。

因每日回抽最高峰在清晨7點，因此每日最高水位就在此刻，一般對外公布的數據也是採用這段時程作為標的；午後陸續放水發電，到傍晚水位會降低50到100公分，但需視發電放流量而定，每天並不一定相同。

今天清晨7點日月潭水位747.38公尺，九蛙疊像露出5隻；傍晚4點鐘水位約為746.9公尺，比上午低了48公分，所以九蛙疊像第6隻全露、第7隻露了1半，連附近的砂洲都浮現。

陳慶協表示，日前合歡山這波雨雪，讓下游的日月潭水量有所進帳，2個月內民生用水應該無虞，但若與上游的霧社水庫合計，總蓄水量為1億3694萬噸，相較於去年同期的1億6655萬噸，仍短少2961萬噸，民眾仍應居安思危、節約用水。

(中時)