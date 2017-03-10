高苑科大聯手印尼雙邊合作 培育跨國人才
台灣學術教學培力進軍國際，高苑科技大學今年將與印尼雅加達台培教育中心進行雙邊合作，協助培育印尼大學生，以提供中文語言、職場教育重點培訓，學成後，還可獲推薦進入台商公司，讓跨國產學共創雙贏。
近年來高苑科大海外實習成績卓越，學生足跡遍及美國、加拿大、日本、新加坡、越南、泰國，讓各國看見高苑培育國際化人才的辦學理念。
人口有2.4億的印尼，在東協各國中急起直追，經濟快速成長，許多台灣企業早已紛紛南進設廠投資，也獲得印尼政府大力支持，只是台商常面臨人才短缺的窘境，往往不是請來的員工不懂中英文，就是素質與專業過低難以管理。
高苑科大應外系教授劉志哲表示，這次雙邊合作案受印方委託，希望協助培育台印跨國人才，由高苑負責中文教學、職訓教育，印方企業則提供在地實習機會。
其中，當地知名化妝品行銷公司PT. Khasbelin Zivalaria Sejahter，除承諾給高苑科大生實習，更願意提供免費宿舍。
化妝品公司負責人哈利塔馬瓦，也非常認同優秀員工必須從在學培育起，因此產業界的支持是重要關鍵，很高興和台灣產業型大學合作，一起攜手培養跨國人才。
(中時)
關鍵字：跨國人才、高苑科技大學、印尼雅加達台培教育中心
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