安養機構合法掩非法 查緝非唯一解方

桃園安養中心今發生火災釀4死，一清查才發現機構1樓為合法立案，2樓卻違法收案。專家指出，相較未立案的安養機構，以「合法掩飾非法」的業者更難防。

「合法掩飾非法」查緝真的有難度，雲林縣老人福利保護協會理事長林金立今天受訪時表示，若是政府前來稽查，機構可謊稱2樓是住家，但民眾把家中長輩送去時，機構又能改口稱是合法立案。

林金立建議，要改善這問題不能只靠政府查緝，必須要求機構公布合法使用區域，例如在門口掛個標示公告其立案場所是幾層樓，讓資訊透明化。

去年新店安養中心大火，燒出安養中心樓層限高隱憂，但林金立卻坦言「規範樓層是沒有意義的」，對於行動不便的老人家來說，2樓就是高樓層，呼籲應針對不同樓層、場所樣態規劃不同的消防自救措施。

消防規劃不是檢查消防栓、消防設備就好，而是要對症下藥，林金立指出，至今多次火災都是因電線走火引起，但究竟為何會電線走火，是因為電線插頭老舊、還是電器久未用引發的，認為應由政府提供相關教材給安養機構，避免類似的事件一再發生。

此外，林金立也建議政府用「輔導」取代「查緝」，他解釋，如果每次前來都是查緝態度辦事，抓到違規就開罰，業者根本不敢把問題講出來，但若是以輔導的方式，或許業者會較願意講出真實面臨的問題。1060310

(中央社)