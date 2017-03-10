未立案就收案 全台10安養機構遭列管
桃園安養中心今發生火災釀4死，一清查才發現，該機構僅1樓是合法立案，2樓卻非法收案。根據衛福部統計，截至去年全台仍10間未立案的安養機構遭列管。
桃園市私立愛心長期照護中心清晨火災，4人命喪火窟，另外13人陸續受到輕重傷，被緊急送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲，1名看護人員輕傷。
衛生福利部社家署長簡慧娟表示，截至去年第3季統計，台灣仍有10間老人福利機構因未立案就收案，遭到列管，已經違反老人福利法，由地方政府監督機構儘快讓所有長輩轉出，並定期稽查，如發現未轉出長輩將連續開罰。
根據統計，未立案的老人福利機構多集中在部分縣市，最多的是新北市、宜蘭縣、屏東縣各有2個，台北市、台中市、台南市、彰化縣則各有1個。1060310
(中央社)
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