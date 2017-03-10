安養中心釀災 醫界籲正視照護人力

桃園市私立愛心長期照護中心傳出火災，4人喪命，天晟醫院院長林世惟表示，國內在照護市場上普遍出現低薪、意願低的狀況，政府推動長照政策，基層照護人力是非常重要考量。

桃園市私立愛心長期照護中心清晨火災，4人命喪火窟，另外13人陸續受到輕重傷，被緊急送往天晟、壢新、桃園國軍醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲。

天晟醫院院長林世惟受訪表示，全台各醫院與各級照護中心，在照護老人上長期都面臨人力吃緊的狀況，由於長期壓力大，加上低薪，工作又需要體力負荷，對吸引年輕的醫護人員來說，意願一向偏低。

林世惟說，意願偏低則產生照護品質的下降，疏忽也因而產生；若人員短缺，遇到問題發生時，往往無法即時應變，因此政府要推動長照政策，基層的照護人力是非常重要的考量課題。

他表示，照護中心中受照顧的人員，大多屬於年長，或有慢性疾病的人，行動受限，最佳照護環境仍以一樓為佳；但是依照台灣土地寸土寸金，加上老年化來臨，使得部分照護中心也會找尋不同樓層替代，但在意外發生時，逃生動線又在哪裡，逃生的機制是否完備。

林世惟談到，照護中心的光線是否充足，地面、樓梯是否具備防滑設備，對於長者逃生更為重要，他也建議平常多進行防災演練，絕對是減低災害嚴重性的不二法門。1060310

(中央社)