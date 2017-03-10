屏東高樹農會選舉當權繼續掌權 在野派搶下常監
屏東縣10日有7家農會召開第1次理監事會議，選出農會3巨頭理事長、常務監事、總幹事，其中競爭最激烈的高樹鄉農會，由當權派拿下理事長和總幹事，在野派則奪下常務監事，未來農會運作是否因兩派相互制衡受影響，仍待觀察。
高樹鄉農會今日會議9名理事和3名監事均出席，最後選舉結果，理事部分因當權派掌握多數，理事長和總幹事都順利拿到手，繼續掌權，由資深鳳梨達人洪華進獲得5票當選理事長；現任總幹事謝朝景也獲得5票同意聘任，連任總幹事。
在野派則因監事席次有優勢，由黃勇明以2票勝出，拿下常務監事寶座，也讓當權派未來在農會業務推動上，將遭遇在野派強力挑戰。有在地農民因此擔心，未來農會運作可能因兩派相鬥，影響農民權益。
新任理事長洪華進說，農會是以農民利益為優先，未來大家還是會一起為高樹農業福祉努力，選舉只是一時的，最終會回歸理性。常務監事黃勇明表示，未來會站在農民立場監督農會，不會為反對而反對，也會讓農會財務攤在陽光下，一切公開透明。
另外選前也競爭激烈的內埔區農會，因當權派最終掌握全部理監事席次，今日會議也無意外囊括3巨頭寶座，由潘德義任理事長、劉俊雄任常務監事、鍾志喜任總幹事。
(中時)
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