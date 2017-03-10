蔡英文喊話 台灣景氣正回溫

蔡英文出席億載會長交接，與侯博明並肩而坐，強調台灣景氣正在回溫。（曹婷婷攝）

總統蔡英文今天傍晚出席億載會第14、15屆會長交接典禮，向台南工商界經營者喊話，「台灣景氣正在回溫，應抓緊這種時機提高投資力道，柴就要堆好，一起來點火」。

由大台南地區上市櫃公司經營者組成的億載會，目前有66名會員，包括統一企業、奇美集團、台南紡織、東陽集團等企業主都是會員，橫跨各大產業，相關產業資本額超過千億元，包括奇美董事長廖錦祥、統一企業羅智先等人都出席。

蔡英文致詞也提出保證，強調政府積極推動南部建設，攸關南北平衡建設也陸續推動中，南方及大台南將進入新的發展階段。

她說，中研院南部院區建院正式展開，未來將吸引國際人才到台南，也把最好人才留在在地，在大台南打造完整的學術研究及創新研發的生態性；沙崙綠能科學城計畫也已啟動，以大台南為基地，把綠能科技研發能量和運用經驗推向全台灣，加快國家能源轉型的腳步。

蔡英文強調，經濟轉型是首要任務，政府部門會加速執行，全力以赴，政策準備也陸續到位；台灣景氣正在回溫，應抓緊這種時機，提高投資力道，「柴就要堆好，一起來點火」。她說，未來南方將會充滿潛力和機會，會有清潔的能源、便捷的交通、豐富前瞻的產業創新能量、及多元文化，未來南方將是年輕人捨不得離開的家。

(中時)