來到日月潭 日管處教您這樣騎乘自行車才安全

日管處重視騎乘自行車安全。(沈揮勝攝)

日管處概估每一年來日月潭騎乘自行車之遊客約有40萬人，潭區統計約有40家自行車出租業者，提供了約600台自行車。但是遊客欣賞美景之餘往往容易忽略自身安全，經統計平均一年約有40起自行車意外事故，讓日管處思考如何將意外事故頻率降低。管理處訂於15日下午2點在向山遊客暨行政中心辦理自行車騎乘安全講習，邀請業者踴躍參加，以提升業者專業及騎乘安全知識。

日月潭自行車道受到美國有線電視CNN旗下的生活旅遊網站評選，選為全球十大最美自行車路線之一，並與全球7大最美單車路線的「日本瀨戶內島波海道自行車道」締結為姊妹車道。世界知名旅遊雜誌「寂寞星球」(LONELY PLANET)也報導，臺灣以全世界少有環繞國度等級的自行車道系統獲選為2012全球最佳觀光聖地第九名。

最近又被旅遊搜尋網站Skyscanner選為世界8大最美單車路線！日月潭環湖單車道，全長33公里，由於擁有得天獨厚的自然景觀，朝暉夕陰，氣象萬千；近年來日管處積極規畫、構建完善的自行車道，已成為最熱門的單車路線，但是依據道路交通管理處罰條例定，不論是電動輔助自行車還是電動自行車最大行駛速率接規範在每小時25公里以下，遊客們常常在欣賞美景之餘，疏忽了蔓延在山區蜿蜒的自行車道，有著上下起伏的坡度仍然潛藏著危機，也為了多欣賞一下美景，忘了禮讓別人，忘了自行車騎乘安全注意事項。

日管處特別聘請到中華民國自行車騎士協會專家，將來到日月潭指導自行車業者，如何在最短時間內教導遊客了解自行車騎乘技巧，如何在騎乘過程趨吉避凶，另外也委請南投縣政府警察局集集分局專家來到日月潭為大家講解自行車及其他慢車(如電動機車)騎乘安全相關法令，歡迎大家踴躍報名參加。

能夠在潭面乘虛御風賞景，也可以親子一同享受騎乘鐵馬樂趣，或者來趟環湖挑戰體能，歡迎大家一起來環保體驗自行車之旅，但也需要注意自己人身安全。自行車騎乘安全研習報名專線聯絡人：管理課林技士 049-2341214。

(中時)