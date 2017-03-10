台北杜鵑花季　啟動復育瑠公圳

明(11)日透過台北市政府與台大共同開幕的台大杜鵑花節×台北杜鵑花季活動，將啟動與台大合作復育瑠公圳的計畫內容。（台北市觀傳局提供）

「瑠公圳」過去是滋養台北盆地的古圳道，至今已經有超過270年的歷史，但在都市化的過程中，瑠公圳也慢慢因加蓋、廢棄被淹沒。

台北市長柯文哲上任後，提出重現瑠公圳意象，找回城市的歷史水文記憶。於是提出與他自己的母校臺灣大學合作的計畫，打算把曾穿過台大校園的古圳水道，與校園附近新生南路上古圳意象共同復育聯結，找回這歷史的記憶。

近幾任台北市長皆提出復原瑠公圳的想法，柯文哲與台大共同合作的計畫中，要把這條屬於台北城開發記憶的的古圳意象在台北市重現，明(11)日透過台北市政府與台大共同開幕的台大杜鵑花節×台北杜鵑花季活動，將啟動與台大合作復育瑠公圳的計畫內容。

日治時代1901年頒布〈臺灣公共圳埤規則〉，瑠公圳及更早存在的霧裡薛圳皆被認定為公共埤圳，後續這幾條圳道整併為「公共埤圳瑠公圳組合」，其中包含第一幹線、第二幹線(原霧裡薛圳)與大安支線。主幹道從新店碧潭，一路經過景美地區，到公館附近分流為第一幹線、第二幹線與大安支線。

第一幹線往松山興雅地區，灌溉當地農田，目前在信義路五段的中強公園還保留一段圳路，為五分埔支線；目前在台大進行復原圳道工程的部分，就是大安支線；而過往在溫州區域一帶的圳道，就是所謂的第二幹線範圍，為原始的霧裡薛圳。

北市府未來將著手新生南路位於台大旁的古圳意象復育，與台大復原完成的渠道，也計劃將聯結在一起，藉由復育水圳，把過去灌溉功能的水圳，轉變成有休憩文化意義的親水城市意象，喚起老台北的歷史與生態保育概念。

瑠公圳的復育，也將是市府在2017台北杜鵑花季活動中，與台大杜鵑花節共同合作與努力的方向。三月的台北市，歡迎到包括台大校園的台北南區賞花、聽音樂、踩街聞書香，更多詳情請上2017台北杜鵑花季官方網站查詢。

(中時)