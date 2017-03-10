首次旅行最愛歐洲風 巴黎稱霸全歐

第一次旅行最愛歐洲風，法國巴黎領銜稱霸歐洲9城市。（圖／Booking.com提供）

5成初旅族最愛旅遊體驗，嚐美食、享文化、新生活榮登前三名。（圖／Booking.com繽客提供）

Booking.com繽客公布「全球TOP10旅行初體驗目的地排行榜」，歐洲城市獨領風騷，搶占排行榜9席，法國巴黎最受愛戴，奪下排行榜冠軍寶座！

全球超過15,000名受訪者的調查中也發現，選擇初次旅行目的地的條件，以「歷史資產」、「藝術文化」為首要指標；而最想體驗的行程依序為品嚐當地美食、體驗當地文化，以及體驗全新生活環境與景緻。

集博物館、風景名勝、文化景點三大特色的法國巴黎奪下冠軍寶座，西班牙巴賽隆納與英國倫敦則位居第二、三名。觀察旅行初體驗目的地排行榜，入榜前三名城市皆擁有代表性的歷史建築與濃厚的藝術文化氣息，由此可歸結現今旅客重視深度文化旅遊，具備豐富的「歷史資產」與「藝術文化」特質的城市深受旅客愛戴。值得一提，旅遊勝地西班牙及義大利紛紛雙城入榜霸占四席；反觀亞洲城市無緣擠進前十名。

★全球TOP10旅行初體驗目的地排行榜

1.法國巴黎

2.西班牙巴塞隆納

3.英國倫敦

4.奧地利維也納

5.西班牙馬拉加

6.義大利威尼斯

7.義大利羅馬

8.澳洲雪梨

9.瑞士蘇黎世

10.德國柏林

旅行初體驗近7成民眾選擇國內，超過半數旅客願意舊地重遊，初旅最想體驗三大行程：當地美食、當地文化、全新生活環境與景致。

Booking.com繽客全球調查也同時揭露旅客第一次旅行的行為洞察，發現多數民眾在選擇首次旅行目的地時，近7成（69%）民眾偏向國內旅遊，分析其背後原因，首次旅行選擇異國目的地相較國內旅遊，需要更多時間的事前準備及具備更高的冒險精神與勇氣。

無論國外或國內旅遊，逾5成民眾表示，初次旅行最想品嚐當地美食與體驗當地文化註3，體驗全新生活環境與景緻則為第三最想體驗行程。

Booking.com繽客也依不同旅遊體驗需求，選出最佳旅遊體驗國家，若想品嚐美食與體驗文化的旅客，首推義大利與法國；勇於追求新奇有趣旅遊體驗的旅客，美國則為最佳選擇。

Booking.com繽客全球市場總監Pepijn Rijvers表示，「初次旅行的回憶是一輩子的！雖然許多人的初次旅行是在國內，但現在安排旅行是這麼輕鬆簡單，所以就算是第一次出遊，也能勇敢踏出熟悉的地區─整個世界的精彩等著我們去實現！」52%的旅客表示，旅行初體驗的美好回憶，會促使他們未來再次重遊。

★最佳旅遊體驗國家推薦

當地美食─義大利

當地文化─法國

風景─法國

遼闊景緻─美國

旅遊體驗活動─美國

自然環境和生態─澳洲

友善居民─美國

多元住宿選擇─美國

(中時)