單孔微創切肺瘤 Diego醫師開刀實況
以「單孔胸腔鏡肺葉切除手術」受到世界各地醫學矚目，西班牙拉科魯尼亞大學醫院胸腔外科醫生Diego Gonzalez Rivas，今天至國軍台中總醫院傳授手術教學，並親自操刀為肺癌病患切除腫瘤，透過視訊螢幕教學，讓院內醫師實地學習觀看開刀房實況，收穫良多。
48歲林姓女子重視身體健康，生活作息正常、無吸菸習慣，卻意外在定期胸部X光檢查發現左肺有不正常「毛玻璃」影像；另一位葉姓女子也是相同病灶。Diego醫生同樣進行胸腔外科手術，在患者胸腔上開了2至3公分的單孔，取代傳統開胸手術留下至少10到15公分傷口，減輕患者痛苦。
「大家早安！」用中文對著視訊螢幕跟參加研習會的醫師們打招呼，Diego醫生第3次來到台灣；國軍台中總醫院長張宏與Diego五年在國際醫學會議上結緣，再聘請他到院做「單孔胸腔鏡肺葉切除手術」演講及示範，吸引不少院內、院外醫師踴躍參加。
張宏指出，台灣大型醫院目前以微創手術進行但多半還停留在2、3孔。單孔手術大幅降低手術風險，尤其Diego現身說法，院內醫師學習精湛技術，對患者來說是一大福音。
(中時)
關鍵字：單孔胸腔鏡肺葉切除手術、Diego
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