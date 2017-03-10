大馬正式證實 機場遇害男子為金正男

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馬來西亞總警長卡立阿布巴卡今天證實，上個月在吉隆坡國際機場遭謀殺的男子，是北韓領導人金正恩關係疏遠的同父異母兄長金正男。

路透社報導，這是大馬警方首次正式證實死者身分。死者所持護照上的姓名為「金哲」（Kim Chol，譯音）。

對於如何確認遺體身分一事，卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）未詳細說明。（譯者：中央社周慧盈）1060310

(中央社)