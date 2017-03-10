再傳確診H5N6 花蓮水禽明起禁運2周
禽流感尚未完全防堵！農委會防檢局晚上公布，對花蓮所有39場水禽場進行第二輪檢測後，發現玉里三民里1鴨場確診出H5N6禽流感，昨已將場內1萬4647隻小鴨撲殺。同時下達「移動管制令」，今晚12點開始，禁止花蓮水禽運出販售。所有當地鴨鵝等只能就地屠宰，當地販售。
農委會將全面對花蓮縣所水禽場再進行第三輪抽樣檢測，預計需要兩周，如果沒有檢出禽流感病毒，才會解除禁運令。
農委會防檢局局長黃德昌表示，玉里檢出H5N6這場，與2月10日檢出的感染場相距不到3公里，兩者非常具有地緣關係。
(中時)
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