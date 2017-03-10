台中捷運4月試車綠線 「暖」車廂亮相
台中捷運綠線車廂上個月以遊街方式讓民眾一睹風采，10日交通局首度於北屯機廠公開車廂內部，採粉綠色座椅及粉紅色博愛座，視覺搭配以「暖調子」為主也讓參觀的市議員們大讚「溫馨、舒服感」。交通局再曝好消息，下個月開始，電聯車將於部分路段行駛測試。
捷運車廂內可移動式的貼心手拉環設計，堪稱智慧設計，拉環往上扳起所騰出的空間讓身材高大的人不再有「碰頭」困擾，個頭嬌小也能拉下環掌握；粉紅色的博愛座，一目瞭然，無障礙空間也讓輪椅族輕鬆搭乘；全車將裝設Wifi，方便民眾上網，超便利。
交通局指出，台中捷運綠線屬於中運量，每一列車有2個車廂，每一車廂有5個車門，2列車廂就有10個，比台北的捷運車廂多1個車門，可分擔車站人潮，車上共有82個座位，最大乘載量約536人，另設置無座椅的無障礙空間。
交通局長王義川表示，台中捷運綠線與台北文湖線最大不同，在於台中捷運為雙節連同通車廂，全車採全自動無人駕駛，行駛過程皆透過行控中心與車輛通訊、車輛與車站通訊、車站與行控中心通訊等3方密切聯繫，車寬2.98公尺，比台北淡水線還寬。
台中捷運綠線首批2列電聯車已運抵北屯機廠並完成車體與轉向架組裝整備，放置第3、4維修軌道並進行供電，為保護車體也加派人員24小時監管，3月份陸續針對車廂內機電設施靜態功能測試與驗證，包括照明、空調、車門等等，預計4月進行動態測試。
交通局也要求北捷局機工處督促廠商加緊施作機廠測試軌供電系統，要求北捷局機工處督促廠商加緊施作機廠測試軌供電系統，預計4月份機廠測試軌供電，屆時電聯車將可於測試軌上進行動態測試。為求測試程序完整及嚴謹，整體測試時程將延續數月，並由日本原廠人員監督進行。
(中時)
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