疑遭同業惡作劇 200個菠蘿麵包下單未取

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業者梁女無奈說，做好的200個麵包都無人來領，只好趕快分送出去。(謝瓊雲翻攝)

疑似被同業惡作劇，電話下單200個麵包最後卻無人來領，業者只好趕快分送出去以免麵包壞掉。(謝瓊雲翻攝)

彰化大城聖益餅店日前接獲民眾訂貨200顆麵包，還言明「急著要」，店家連忙加緊趕工製作麵包，趕赴約定地點交貨，不料訂貨人遲不出面，只透過電話回說「不要了」就關機，令業者傻眼。

業者梁小姐說表示，上周日下午2點多接到來電，對方自稱呂小姐，表示要200顆麵包，急著要、但不指定麵包款式，雙方並約定2個小時後在溪湖交貨。

梁女說當時接單後趕緊加工訂做，拉下鐵門暫停營業，並把店內販售剩餘麵包裝袋，好不容易湊足200顆，來到約定地點，對方卻遲遲未出現，回撥電話竟得到一句，「對不起，不要了！」，令她傻眼。

業者親友根據來電顯示號碼追查出電話來源，發現疑似是同業惡作劇，梁女說夫妻倆做的是小本生意，每天一早麵包出爐，上午在大城鄉賣麵包、下午則到溪湖市區西環路上擺攤，薄利多銷、並未感覺有與人結仇。

夫妻倆說，不打算提告，只能趕快把做好的麵包發送出去，畢竟放久會壞掉，也希望有心人別再來惡作劇了。

(中時)