姿勢不良 低頭族變成「禿鷹頸」
高雄市1名擔任會計多年的錢小姐，長期低頭算帳，姿勢不良，久了頸椎畸形，竟然變成像禿鷹一樣的「禿鷹頸」，還壓到神經，手腳無力又痛；另1名家庭主婦也有同樣情形，兩人經脊椎矯正手術後，才慢慢恢復正常。
操刀的高雄市中正骨科醫院脊椎院長高振興今天發表頸椎矯正手術案例，他說，行醫30年，以前脊椎有毛病的患者中，頸椎大約只佔10%，但隨著3C產品盛行，低頭族愈來愈多，現在頸椎患者佔3成，而且年輕族群急速增加，頸椎患者中有3成是2、30歲的年輕人。
50多歲的錢小姐說，她在家族經營的魚類中盤批發市場擔任會計，每天忙著算帳，長期低頭工作，1年多前突然手腳酸麻無力又痛，四處求醫都無法改善，後來經頸椎手術才解除痛苦。
同樣狀況也發生在60多歲家庭主婦李太太的身上，李太太也是頸椎如禿鷹形狀，她說，手臂、肩背都痛，連捧碗拿筷子都有困難，腳也無法走路，苦不堪言。
為兩人操刀的高振興說，我們的頸椎有7節，而錢小姐及李太太的頸椎因長期姿勢不良，造成頸椎5節後凸畸形，形狀有如禿鷹的脖子，俗稱「禿鷹頸」，其中錢小姐的頸椎前傾高達62度，與正常應後傾30度相差很多。
高振興說，「禿鷹頸」與一般長骨刺不同，必須開刀將頸椎骨頭一節一節矯正，手術更加複雜。
高振興表示，長期低頭容易頸部肌肉受傷，他建議必須長期使用3C產品的低頭族，應10分鐘就休息3分鐘，作伸展動作，擺正姿勢，強化肌肉，才不會造成頸椎受傷。
(中時)
關鍵字：禿鷹頸
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