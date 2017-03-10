新中橫單及娜橋 13及15日上午封橋演練

為強化公路防災應變作為，公路總局第二區養護工程處信義工務段，將3月13日（星期一）及15日（星期三）上午10點至12點，在新中橫公路舉辦「台21線111K+600單及娜橋封橋及前進指揮所設置演練」，分預演及正式二階段演練，且同時聯合南投縣政府警察局信義分局等相關單位進行演練，以達整體防救災成效

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公路總局第二區養護工程處表示，演練期間將管制台21線111K+600單及娜橋路段，請用路人務必配合演練現場交通管制人員指揮，並請多利用公路總局省道即時路況系統隨時注意收聽廣播訊息。

(中時)