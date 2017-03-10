同安騎跡醞釀中　家長也好期待

同安國小有項優良傳統「同安騎跡」，畢業生得以在校長、志工等人的陪同下，挑戰單車來回恆春200公里，除留下經典回憶外也挑戰自我；今年邁入第4年，參加對象由學生增加到家長，一行20人目前正在集訓中，當中不忘騎讀庄頭。(謝佳潾攝)

同安國小有項優良傳統「同安騎跡」，畢業生得以在校長、志工等人的陪同下，挑戰單車來回恆春200公里，除留下經典回憶外也挑戰自我；今年邁入第4年，參加對象由學生增加到家長，一行20人目前正在集訓中，當中不忘騎讀庄頭。(謝佳潾攝)

同安國小有項優良傳統「同安騎跡」，畢業生得以在校長、志工等人的陪同下，挑戰單車來回恆春200公里，除留下經典回憶外也挑戰自我；今年邁入第4年，參加對象由學生增加到家長，一行20人目前正在集訓中，當中不忘騎讀庄頭。

教導主任蔡錦豐說，同安騎跡是學校送給學生的畢業禮物，雖然價值不貴重還要出體力，但卻是個無價的回憶，3月27日9名畢業生將正式從學校出發騎向恆春，行程預計3天，雖然今年少1名學生參加，但卻是全體參與出發前的3次試騎活動，家長也不例外參與其中。

他說，3次的試騎活動不單是騎車練體力，騎讀庄頭才是重頭戲，學校除安排學生騎繞南州認識農會堆肥場、傳說藝品店、鄉公所及鄰近國小外，也騎到林邊拜訪農產加工所、崁頂參觀焚化廠，盼學生不僅認識自己的家鄉，也能好好欣賞周遭的美好。

「我的屁股比較不疼了。」參加騎跡車隊的應屆畢業生李冠誼說，到加工所看到榨油過程、油流出來的時候，有點吃驚，因為是第一次看到，事後有聽老闆提到現在很少人從事這一行，當下真的希望這樣的傳統產業可以繼續做下去。

「這群孩子真的很幸運。」全程參與試騎的家長王春棉媽媽說，一次又一次的騎跡之旅，相信已在他們的人生中烙印下美麗的回憶，真的很感謝學校為這群小朋友帶來的幸福感及快樂。

(中時)