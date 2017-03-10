實驗教育升學路 中市大專院校特殊選才招生熱烈

磊川華德福實驗教育學校學生以拍手團唱方式活潑開場。（張妍溱攝）

台中市政府教育局實驗教育研發中心，10日在北屯區磊川華德福實驗教育學校舉行「實驗教育與其升學進路需求座談會」，校內學生以拍手團唱方式活潑開場；局長彭富源表示，約50所大專院校有意將實驗教育學生納入特殊選才招生，讓學生進入校園適性發展。台中市長夫人廖婉如說，期許友善專業招生機制，挖掘更多不同領域對學習有興趣、專才的學生。

(中時)