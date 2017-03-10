少年KTV不唱歌愛拉K　遭警逮獲還嗆三字經

青少年半夜不睡覺，跑到KTV喝酒狂歡還拉K，遭東港警方逮獲。(謝佳潾翻攝)

東港6名青少年半夜不睡覺，集體在鎮內一處KTV唱歌狂歡還拉K，燒焦的塑膠惡臭味引起其他客人注意並報警處理，少年們見警方上門後嚇得不知所措，但其中呂姓少年卻憑著酒意嗆景叫囂，不雅三字經也全脫口而出，6人訊後依少年事件處理法及毒品罪嫌送辦。

東港分局指出，警方到場後，有2名少年神情緊張準備離開，但立即遭攔下並帶回包廂查驗，而進入包廂後果真見到桌上擺有K盤及1包重0.38公克的K他命，少年見狀想將毒品藏起來，但早已來不及，當場人贓俱獲被逮，但拉K加喝酒到意識模糊的呂男仍還搞不清楚狀況。

警方表示，呂姓少年疑因拉K喝酒導致意識模糊躺在沙發上，而正當執勤警員要將他叫醒時，他突然以XX娘、機X、X娘勒等不雅字眼不斷侮辱員警，當場遭上銬帶回警局。

警方指出，6人帶回警局後，通通否認持有毒品，對於桌上的K他命一概說不知情，還強調絕對不是他們的，但經驗尿後，6人中有4人呈陰性反應，而4人中又有2人是未成年，訊後分別依少年事件處理法及毒品罪嫌送辦。

(中時)