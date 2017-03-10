日本愛媛縣自行車環島團 完騎回台中
台日展開自行車觀光交流，日本愛媛縣環島挑戰團5日從台中出發，展開自行車環島活動，今天下午返抵台中，中市副市長林陵三代表頒發完騎證書給日本車友。
來自日本愛媛縣的環島挑戰團，5日從台中市政府前廣場出發，展開為期6天的自行車環島活動，並於今天下午4時抵達台中，完成環島挑戰。
林陵三在市府廣場迎接愛媛縣知事中村時廣率領的環島團抵達台中，並頒發台中市長林佳龍簽署的「0K台灣．台中出發」的環台完騎證書及伴手禮。愛媛縣並於晚上在台中市舉辦觀光推廣晚會，林佳龍也出席宣傳2018台中世界花博。
林陵三表示，6天以來，環島團隊一定欣賞到台灣的美景、美食與人情味，希望回到日本後能多為台灣宣傳，邀請更多日本朋友來台灣挑戰環島，建議一定要「從台中出發！」
日本自行車新文化基金會執行長羅祥安表示，期許台灣與四國，未來能成為自行車愛好者的兩大挑戰標的，騎過台灣就挑戰四國，完成四國就來環台，兩地共同發展。而且一定要從台中出發，將台中設定為「0K」，原因是日治時期，台灣的公路網就以台中為起點，因此環島從台中出發最有意義。
被喻為「自行車傳教士」的中村時廣指出，愛媛縣境內有美麗的島波海道，為了推廣旅遊，6年前曾向前捷安特董事長劉金標請益如何藉由推廣自行車帶動觀光，如今已頗有成效；由於台灣與四國環島一圈長度都約1000公里，兩地可以繼續合作努力。1060310
(中央社)
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