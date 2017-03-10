菲HIV病例1月創新高 平均每天27例
人類免疫不全病毒（HIV，愛滋病毒）在菲律賓蔓延情況嚴重，今年1月平均每天超過27例，是單月最高紀錄，引起衛生部的關切。
菲律賓衛生部資料顯示，光是今年1月，菲國就新增了844宗HIV病例，較去年同期高出5%，是自1984年菲國開始被動監控HIV以來的單月最高數字。
大馬尼拉地區的新增病例最多，達307宗。
新增病例當中有96%是男性，逾5成年介25歲至35歲之間，有31%年介15歲至24歲之間，多數是因男對男性行為而染病，還有一些是因共用針頭注射毒品而受傳染。
衛生部並稱，有38名新增病例為女性，其中9人為孕婦，她們的子女有可能因此受到感染。
新增病例當中，有90宗已惡化為後天免疫缺乏症候群（AIDS，愛滋病），33人死亡。
菲國自1984年以來已記錄了4萬466宗HIV病例，有3755宗加劇為AIDS，2002人不治。1060310
(中央社)
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