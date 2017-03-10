降血脂冠脂妥偽藥 即日起全面退換貨

外盒側面印有「EXCHANGE」防偽印章的新款冠脂妥。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局昨天邀醫療單位研商「冠脂妥退換貨事宜」。（呂素麗翻攝）

為保護民眾用藥安全，衛福部食藥署宣布自即日起，「冠脂妥」所有批號藥品全面換貨，高雄市衛生局提醒民眾可至原取得藥品的醫療機構或就近的藥局換藥，可先電話詢問該醫療機構或藥局是否已有新品，並於3月18日前換藥。

衛生局表示，如果至地區醫院、診所、藥局或藥商，則所換的藥品會有防偽印章；如果所領取的藥品是來自醫學中心或區域醫院，阿斯特捷利康公司與醫院盤點清查後，即可使用，不會有防偽印章。

衛生局表示，阿斯特捷利康公司釋出的換藥庫存，全是在英國原廠製造、包裝並直接進口者，保證民眾換到的絕對會是真品，讓民眾服用安心。

為提供民眾退換藥的便利性，高市衛生局昨天邀集醫療院所及藥局研商「冠脂妥退換貨事宜」，並協請全市醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、藥局等機構業者，積極辦理冠脂妥退換貨事宜，並主動打電話通知民眾返回處理換貨事宜。

(中時)