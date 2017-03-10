「冠脂妥」北市全面接受換藥 首波共265家藥局、醫療院所

爆出偽藥的降血脂藥「冠脂妥」9日開始全面接受換藥，台北市政府衛生局表示，換藥第一波名單共計265家社區藥局及醫療院所，相關資訊已公告於阿斯特捷利康公司官網(https://www.astrazeneca.com/country-sites/taiwan.html)，民眾若有需求可自行上網查詢。目前換回的藥品，為台灣未曾銷售的批號並蓋有防偽印章。

目前阿斯特捷利康公司持續受理主動回報之藥局或醫療院所進行「冠脂妥」藥品全面(所有批號)換貨事宜，以盒為單位換貨。針對散裝的藥物，包含裸錠，需一併收集之後統整，最後的散裝總數量會以28顆為基礎單位，無條件進位後，以盒為單位換貨予藥局或醫療院所。

台北市衛生局呼籲民眾，3月18日前至醫療機構或藥局退換藥，更換藥時到原取得藥品之醫療機構或就近藥局。民眾可先行電話詢問醫療機構或藥局是否有新品，或留下聯絡方式給藥局，待新品到貨時，由藥局通知領取。民眾退換「冠脂妥」藥品時，於效期內之藥品皆可退換，不限定批號，惟退換方式為「一換一」，換取相同顆數藥品，另基於病患安全考量，過期藥品不更換新品。

另外，北市政府衛生局已表示，台北市藥局及醫療院所應即刻主動電話關懷換藥民眾領取「冠脂妥」新品，對於病患若對產品有任何疑問，應主動提供諮詢，並提醒民眾切勿自行停藥。

(中時)