爆乳露出小蠻腰 熊黛林穿成這樣駁有孕

熊黛林因懷孕傳聞，導致工作量減少。(取自熊黛林微博)

熊黛林露出平坦小腹駁懷孕。(取自熊黛林微博)

郭富城舊愛熊黛林去年10月嫁給香港百億小開郭可頌，婚後幸福令人羨慕，上個月被曝小倆口低調前往素有「婦科聖手」之名的中醫診所看診，男方還小心翼翼扶著熊黛林，疑似有孕。

熊黛林到底有無身孕？她今日下午就在微博抱怨：「最近才知道，客戶都以為我懷孕了，都不敢找我工作了，唉……我也想呀！繼續努力！」還附上她穿著兩截式運動服，露出爆乳小蠻腰的好身材，力駁懷孕傳聞。

(中時電子報)