吸毒男有怪癖 西裝筆挺全身名牌才肯就訊

陳男躲在房間吸毒安非他命被查獲，上半身打赤膊。(翻攝畫面)

陳男出門在外面，一定西裝筆挺，全身名牌，模樣判若兩人。(翻攝畫面)

仁武警分局大社分駐所接獲陳姓民眾陳報案，稱兒子在自宅吸毒情緒不穩，大義滅親報警處理；巡佐李世傑、警員賴莉屏到場，進入陳兒房間，發現安非他命毒品及吸食器，當場將他逮捕。全案依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

中間將他帶返所發生一段有趣插曲。原來32歲陳男（公共危險、妨礙公務前科）有怪癖，非常要求儀容整齊，出門一定西裝筆挺，要求先洗澡，再換上西裝、手帶Gucci鑽表、拎著LV包包，名牌上身，才肯到派出所接受訊問。

大社分駐所所長林楓凱指出，陳姓民眾因兒子吸毒，猶如不定時炸彈每天擔心受怕，他與妻子痛心疾首，卻找不到解決的方法，只好求助警方，希望幫助他兒子強制勒戒；救救他兩老的命，說著說著眼淚都快掉下來，令人不捨。

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(中時)