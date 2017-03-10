資金二度遭凍結 最高行逆轉改判國民黨敗訴確定
行政院黨產處理委員會不甩法院裁判，去年底二度凍結國民黨銀行帳戶8億多元資金，黨產會不服高等行政法院暫停停止執行的裁定，提出抗告後，最高行政法院今(10)日廢棄原黨產會敗訴裁定，自行裁定改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金確定。
巧的是曾主張廢除監察院的監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟，日前在「找回監察院的存在感－從司改國是會議說起」座談會中兩度落淚，誓言要清除「辦綠不辦藍」法官，最高行政法院就在今日逆轉改裁定黨產會勝訴定讞。
最高行政法院在裁定理由中指出，國民黨聲請停止執行的薪資、勞健保費用、勞工退休金提撥、退休準備金提撥及其他相關費用的債務履行，不是黨產條例行細則第5條規定，所稱履行的法定義務款項；且這些款項不是沒到期，就是經向黨產會解禁，已獲黨產會同意動用部分款項和提領部分支票，國民黨聲請理由，不能認定已釋明原凍結處分的執行，有難以發生回復的損害，且有急迫情事，原裁定應廢棄，駁回國民黨的聲請，
(中時)
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