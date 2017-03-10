朴槿惠遭彈劾 大陸外交部盼韓政局穩定

南韓憲法法院今天判處罷免朴槿惠總統職務，對此，中國大陸外交部發言人耿爽不願評論，但作為鄰國，期望南韓政局穩定。他也再度呼籲南韓停止部署薩德系統，為兩國關係健康發展掃清障礙。

南韓憲法法院今天維持對朴槿惠的彈劾，她也成為南韓憲政史上第1位遭到彈劾下台的民選總統。近來因為南韓同意部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），和南韓關係緊張的中國大陸，也十分關切南韓的局勢發展。

根據中國大陸外交部網站記者會文字實錄，耿爽在10日的例行記者會上被問到朴槿惠遭彈劾案時表示，彈劾案是南韓內部事務，中方不做評論。但做為南韓的鄰國，中方希望南韓能夠保持政局穩定。

他表示，朴槿惠在任期內為推進中韓關係做了大量工作，中方對此予以肯定。但他話鋒一轉，譴責朴槿惠做出部署薩德系統的決定，影響兩國關係發展。

耿爽指出，中韓建交25年，目前中國大陸是南韓最大貿易夥伴，也是南韓最大海外投資對象國、最大留學生來源國、最大海外旅遊目的地國，同時南韓也是中國大陸最重要的經貿和投資合作夥伴之一，也是中國大陸最重要的人文交流夥伴之一，這些成果來之不易，彌足珍貴。但現在中韓關係發展面臨困難，癥結就在於南韓配合美方部署薩德系統。

他也再次呼籲南韓政府要以中韓兩國人民利益為重，以中韓兩國合作大局為重，停止有關部署進程，切實為兩國關係重回健康發展軌道掃清障礙。1060310

(中央社)